Trova un portafoglio, lo porta ai Carabinieri e scopre che è di Pippo Inzaghi

La storia che state per leggere arriva da Benevento. Una donna di 56 anni si trovava al supermercato, quando vede un portafoglio per terra nel parcheggio. La sua integrità morale la spinge a portarlo ai Carabinieri, senza neanche aprirlo. Un gesto bellissimo, che non è del tutto scontato. Le Forze dell'Ordine fanno tutti i controlli del caso e scoprono che quel portafoglio è niente di meno di Pippo Inzaghi, allenatore del Benevento.

Tra lo stupore di tutti, il portafoglio è stato riconsegnato al legittimo proprietario. Al suo interno c'era una cospicua somma di denaro e tutti i documenti. Per fortuna che ha incontrato una donna civile e onesta.

Nella sua lunga carriera, Pippo ha giocato nel Parma, nell'Atalanta e nel Milan. Campione indiscusso anche in Nazionale dove esordisce nella categoria Under-21 nel 1993. Nella classifica dei marcatori dell'Italia, Inzaghi si trova al sesto posto (57 partite e 25 reti) dopo Gigi Riva, Giuseppe Meazza, Silvio Piola, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. Campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000, la sua vita è costellata di tante soddisfazioni.