Giornalista iraniana si dimette: "Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni"

Gelare Jabbari si è dimessa dopo che l'Iran ha abbattuto con una serie di missili un aereo ucraino, causando la morte di 176 persone. La donna ha scritto un post su Instagram per comunicare a tutti la sua decisione. La tv di Stato iraniana per giorni aveva detto che il velivolo era precipitato per problemi tecnici. Ma la notizia era falsa. È per questo motivo che Gelare ha dichiarato sul social: "Perdonatemi per avervi mentito per 13 anni. Non tornerò mai più in televisione", prendendo così le distanze dal suo paese. Prima di lei, altre due presentatrici iraniane - Saba Rad e Zahra Khatami - avevano rassegnato le dimissioni per lo stesso motivo.

L’associazione dei giornalisti di Teheran ha accolto le dichiarazioni della donna e ha aggiunto: "Ciò che mette a rischio la nostra società in questo momento non sono soltanto i missili o gli attacchi militari, ma la mancanza di media liberi. Nascondere la verità e diffondere bugie traumatizza l’opinione pubblica. Quel che è accaduto è una catastrofe per i media in Iran".

Un gesto questo che ha un fortissimo impatto simbolico: Gelare ha ammesso che la tv iraniana mente, costruendo una realtà fittizia al fine di confondere e insinuare dubbi nelle convinzioni del popolo.