Meghan Markle già assente ad alcuni impegni reali

Al famoso vertice di Sandringham, avvenuto per discutere le sorti dei Duchi di Sussex, Harry e Meghan Markle, erano presenti solo i diretti discendenti dei Windsor, ovvero Harry, William, il padre Carlo, e la regina Elisabetta. I Duchi, che hanno deciso di rendersi indipendenti dalla famiglia reale, hanno diramato un secco comunicato stampa in cui affermano chiaramente: "I Sussex hanno deciso che non era necessaria la presenza di Meghan Markle al vertice di Sandringham". Insomma nessun veto da parte della Regina, come si era pensato in un primo momento: l'ex attrice non era presente al dibattito, anche se parte in causa, solo perché l'ha deciso lei. Il principe Filippo, Meghan Markle, Camilla e Kate Middleton, non hanno partecipato allo storico incontro chiarificatore perché non di sangue blu.

Il summit a porte chiuse è durato due ore e mezzo ma non è servito a decidere i dettagli più importanti. Restano infatti da chiarire due punti fondamentali nel futuro accordo: il mantenimento economico e lo sfruttamento del marchio Sussex. Attualmente Harry e Meghan continuano a fregiarsi del titolo di duchi, ma non è escluso che in futuro non lo siano più, dopo i patti che verranno siglati.