"L'alcol fa male alle donne": campagna "sessista" sul sito della Regione Sicilia

Quando si parla di donne, l'attenzione dev'essere sempre massima perché è facile cadere nel luogo comune o nel pregiudizio. Ne è un esempio la campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di alcol della Regione Sicilia. Cos'è successo? Nel sito istituzionale “Costruire Salute" dell’Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia è comparsa un’immagine di donna a mezzo busto, con due calici di vino rosso a formare un seno. La didascalia principale recitava: "L'alcol fa male alle donne". Sotto il disegno la domanda: "Quali sono le dosi giuste di alcol per la donna?". E' questa la campagna di sensibilizzazione contro l'alcol, ai limiti del sessismo, che è stata rimossa dopo un solo giorno, per le numerose critiche ricevute.

A criticare l’iniziativa la Delegazione Sicilia della Fondazione Marisa Bellisario, una ONG che si spende per progetti di imprenditoria e lavoro femminile. Attraverso un post su Facebook, la Fondazione ha duramente criticato questa campagna: "Si continua a sperperare denaro pubblico in campagne istituzionali che degradano la donna ai soliti cliché: ovvero o madre (non bere, donna, perché altrimenti non ti puoi riprodurre bene!) o...beh, il solito, anche lì". E prosegue: "Siamo da sempre attente a monitorare tutte quelle azioni che mettono in atto comportamenti che divergono dalla linea che abbiamo scelto e cioè supportare buone pratiche che cambino la cultura sessista di cui purtroppo ancora le Donne sono vittime. Talvolta, ed è ancora più inaccettabile, questi 'comportamenti' sono appannaggio delle istituzioni e li, il nostro ruolo è quello di segnalare e stigmatizzare queste azioni."