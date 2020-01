Un gorilla vittima dell'incendio di Capodanno non muore con l'eutanasia e lo uccidono a mitragliate

L'Associated Press ha diffuso una notizia che mette i brividi. La notte di Capodanno le fiamme hanno avvolto lo zoo di Krefeld in Germania: tutto è nato da una lanterna lanciata nel cielo. Moltissimi gli animali morti e altrettanti i feriti. Tra questi ultimi c'era un gorilla, che è stato particolarmente colpito dai roghi e versava in condizioni disperate. È così che i veterinari del centro hanno deciso di abbatterlo per lenire le sue pene. Ma, durante l'iniezione per farlo addormentare per sempre, qualcosa è andato storto. Il gorilla non ha risposto ai farmaci come i medici prevedevano. Le Forze dell'Ordine hanno così deciso di ucciderlo a colpi di mitra. Un epilogo molto triste.

Il gorilla era l'unico sopravvissuto al rogo, insieme a una femmina di orangutan: per entrambi è stato deciso per l'eutanasia. In questi casi è necessaria. Pone fine a una sofferenza terribile. Le ustioni sul corpo dei due animali erano talmente gravi che non si poteva fare altrimenti.

La vicenda dell'incendio allo zoo aveva scosso molto l'opinione pubblica. In molti si sono recati in pellegrinaggio sul luogo dell'incendio e avevano lasciato un fiore o un pensiero per tutti gli animali che hanno perso la vita in modo così crudele.