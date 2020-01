Scambiare una matita per 1 milione di dollari: l'idea di un 28enne irlandese

Scambiare una semplice matita con un milione di dollari: chiunque la definirebbe un'impresa impossibile. Ma non lo è per il ragazzo che si è posto questo obiettivo, un irlandese di 28 anni.

Il giovane, che ha scelto di restare anonimo, partendo da una matita trovata in una borsa e sfruttando un'ingegnosa catena di baratti, è determinato a raggiungere l'agognata cifra che, a quanto pare, intende dare in beneficenza.

Ma come funziona? Semplice: con ogni scambio il ragazzo aumenta di poco il valore dell'oggetto in suo possesso. A quanto pare, partendo dalla famosa matita, oggi è già in possesso di una scatola di sigari del valore pari a 230 dollari.

L'idea (che ricalca la dinamica del gioco per bambini Bigger And Better), trae ispirazione dall'impresa di Kyle MacDonald, un 26enne canadese che nel 2005 è riuscito a barattare una graffetta rossa per una casa. sfruttando inizialmente un annuncio su Craiglist, e poi un sito ad hoc, OneRedPaperClip.com. Ovviamente Kyle, dopo aver compiuto quell'impresa, è diventato un eroe, oltre che fonte d'ispirazione per altri, come il giovane irlandese.

Quest'ultimo, a differenza di Kyle, ha avuto la possibilità di sfruttare i social, infatti ha messo in piedi l’account Instagram @MillionDollarPencil, che conta già più di 18mila follower. A quanto pare il ragazzo è stato contattato anche da alcuni personaggi famosi (come il comico Bert Kreischer, il musicista Danny Worsnop e un amico di Conor McGregor) interessati ad uno scambio.

Il giovane irlandese ha ricevuto anche delle offerte decisamente fuori dal comune (come una pistola o sexy toys), ma non le ha prese in considerazione.

In questo momento, ha dichiarato, è in trattativa per uno scambio. Non resta che seguire l'account per scoprire di cosa si tratta.