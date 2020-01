Prima bambola trans al mondo in vendita in un negozio di giocattoli

In rete sono diventate virali le immagini che ritraggono una bambola con i capelli lunghi, un vestitino femminile e i genitali maschili. Le foto sarebbero state scattate in un negozio di giocattoli Planeta Igrushek (Pianeta dei Giocattoli) nella città di Novosibirsk in Siberia.

Si tratterebbe della prima bambola transessuale al mondo e la reazione della rete è stata piuttosto controversa. C'è chi ha accolto positivamente il nuovo giocattolo e chi ha commentato in modo molto polemico, etichettandolo come una provocazione inutile.

Ad inasprire la polemica sui social è stato anche il fatto che la bambola sia stata avvistata in un negozio di giocattoli proprio in un Paese conservatore come la Russia. Qualche utente ha perfino ipotizzato che potesse trattarsi di un "difetto di fabbricazione".

In realtà non è la prima volta che si parla di bambole transgender. Lo scorso settembre Mattel ha annunciato il debutto delle prime bambole senza genere e libere da etichette.

