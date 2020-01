Entrecôte di canguro alla griglia nel menù dell'Università: è polemica

Mangereste mai carne di canguro? Probabilmente no, anche se in molti lo fanno. L'animale simbolo dell'Australia nel nostro immaginario collettivo, infatti, non è commestibile. E la cosa ci fa rabbrividire ancora di più pensando alle fiamme che stanno uccidendo questi animali nel Nuovo Galles del Sud. Di questa opinione, però, non è l'Università di Friburgo, in Svizzera, che ha inserito nel menù della propria mensa entrecôte di canguro alla griglia.

Gli studenti sono rimasti scioccati, mai avrebbero creduto che il loro ateneo potesse arrivare a tanto, in un momento storico in cui gli incendi stanno mettendo in ginocchio il paese australiano. Un ragazzo ha commentato così l'accaduto: "Dopo lo scandalo sulla cocaina data alle scimmie per la stimolazione cerebrale, questo ateneo dimostra di non avere limiti". Alcuni di loro hanno denunciato il fatto e si chiedono se sia una mancanza di attenzione o un gesto fatto appositamente in maniera cinica.

Tra l'altro sembra esserci anche la beffa, perché la carne dell'animale è grigliata, richiamo ai roghi che stanno uccidendo tantissimi canguro e koala.

A quanto pare, neanche la responsabile della comunicazione dell'università era a conoscenza della nuova voce di menù della mensa e presto contatterà lo chef per avere maggiori informazioni.