La Zecca di Stato conia la prima moneta fosforescente

Ieri a Roma sono state presentate le nuove monete da collezione coniate dalla Zecca dello Stato Italiano, raccolte nella Collezione Numismatica 2020. Le sorprese non sono mancate: su alcune monete, infatti, sono comparse le figure di alcuni animali in via di estinzione, così da sensibilizzare le persone sul tema dell’ambiente. Su una moneta da un euro, ad esempio, è stata inserita una tigre che ha anche un’altra particolarità: è fosforescente, caratteristiche che fa sì che questa moneta al buio si illumini.

Ma questa non è l’unica sorpresa: quest’anno sulle monete sono state inserite la pizza e la storica macchina da scrivere Olivetti 22, due simboli italiani. Insieme alla pizza margherita, fumante e bianca, rossa e verde, non poteva mancare Pulcinella con Vesuvio sullo sfondo.

Il responsabile commerciale della Zecca dello Stato, Matteo Taglienti, ha però spiegato: “Ognuna di queste monete, anche se da collezionismo, ha valore nominale, quindi con quella della tigre fosforescente si può comprare un caffè – ha sottolineato per poi concludere – ma attenzione, viene venduta a 37 euro”.