Il taser sarebbe stato approvato come dotazione alle Forze dell'Ordine italiane

Si chiama taser, è una pistola a impulsi elettrici e ora entrerà a far parte della dotazione in uso delle forze dell'ordine. La fase di sperimentazione della nuova arma elettrica è andata a buon fine e il Consiglio dei Ministri approverà oggi, 17 gennaio 2020, il regolamento che andrà a disciplinarne l'uso. Prima dell'approvazione definitiva, il Consiglio di Stato dovrà dare il suo parere e poi ci sarà un ulteriore passaggio al Consiglio dei Ministri. L'arma elettrica sarà data a Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

Durante la sperimentazione, il taser è stato assegnato a 12 città italiane. Per il suo utilizzo si sta formando una squadra di agenti abilitati, che verranno addestrati dalla ditta di produzione della pistola. L'arma a impulsi elettrici dovrà essere tenuta a una distanza che va dai 3 ai 7 metri dal soggetto e prima di sparare, il suo scopo è quello di far desistere il malintenzionato.

Inoltre, il taser dovrà essere usato facendo attenzione all'ambiente circostante, in modo da evitare eventuale esplosioni. gli agenti che avranno l'arma elettrica dovranno fare attenzione, infine, alle condizioni di vulnerabilità del soggetto, come ad esempio può capitare nel casi di donne in gravidanza.