Una cosplayer diventa la più giovane deputata taiwanese di sempre

Lai Pin-yu è un'attivista di 27 anni desiderosa di fare carriera nel mondo politico. Si è candidata per entrare a far parte del parlamento di Taiwan che ha visto da poco concludersi le elezioni per il rinnovo delle più importanti cariche istituzionali.

Quello che fa notizia, oltre alla sua giovane età, è che la ragazza deve la sua notorietà soprattutto per essere una cosplayer ossia un’amante dei fumenti che veste come le sue anime.



In occasione di alcuni comizi elettorali, Lai Pin-yu ha presenziato vestita da Asuka Soryu Langley, personaggio di Neon Genesis Evangelion, e in passato aveva indossato anche un cosplay dedicato a Rei Ayanami (sempre da Evangelion).

I suoi interventi pubblici hanno sempre avuto enorme risonanza, soprattutto sul web che ne ha decretato la popolarità. Ma anche nell’arena politica la giovane ragazza si è fatta strada come desiderava, tanto che, grazie a ben 84.393 voti raccolti nel suo distretto, Lai Pin-yu è riuscita a ottenere un seggio in Parlamento, diventando così la più giovane deputata taiwanese di sempre. La celebrazione di questo momento storico è stata ovviamente affidata ai social media che l’hanno immortalata mentre sfoggiava il cosplay di un altro dei suoi personaggi anime preferiti, Rei Hino (Sailor Mars) di Sailor Moon.

Continuerà la sua carriera politica in stile cosplayer?