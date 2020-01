Morto l'uomo più piccolo del mondo: aveva 27 anni

Nato in Nepal, deve l’enorme popolarità alla sua “altezza” di appena 67,08 centimetri che lo ha decretato l’uomo più basso del mondo in grado, però, di camminare. Tanto che nel 2010 era stato persino inserito nel libro dei Guinness dei primati.

Khagendra Thapa Magar è scomparso lo scorso venerdì per una polmonite che non gli ha lasciato scampo. Era ricoverato nell’Ospedale di Pokhara, a 200 chilometri da Kathmandu, dove viveva assieme ai suoi genitori.



Magar cominciò a sfruttare la sua singolare caratteristica all’età di 14 anni, girando per fiere e facendosi pagare per delle foto posate. Proprio qui fu notato per la prima volta e da qui iniziò il suo percorso da primato.



Il titolo ufficiale lo ottenne a 18 anni, riconoscimento che lo portò a viaggiare in tutto il mondo, collezionando ospitate televisive in cui si esibiva per un pubblico di curiosi.



Ora lo scettro di uomo più basso del mondo passerà al colombiano Edward "Nino" Hernandez, di professione deejay, alto, si fa per dire, 70,21 centimetri.