A Ibiza niente più happy hours: "Basta turisti ubriachi"

A Ibiza, Minorca e Maiorca non sarà più possibile fare l'aperitivo. Il perché? I turisti alzerebbero troppo il gomito durante l'happy hours, creando scompiglio. È così che arriva la decisione del governo delle Baleari, che vieta per 5 anni questa usanza diventata ormai un'abitudine nei luoghi più in voga della movida spagnola. Playa de Palma, Magaluf e Sant Antoni, sono solo alcune delle zone in cui il divieto sarà attivo.

"Basta turisti ubriachi", questo è il grido di chi governa le isole più divertenti del Mediterraneo. Le autorità hanno notato che i comportamenti incivili aumentano durante questo momento della giornata, quando l'alcol prende possesso di giovani e non. Il fatto di poter bere quanto si vuole a un prezzo anche limitato, fa sì che alcune persone non riescano più a controllarsi, creando dei problemi.

Aturem les 'happy hours', conductes de risc i alcohol sense límit a les zones més afectades per comportaments incívics.



Les Illes Balears, primera destinació turística europea que fa front al turisme d'excessos.@Treball_Goib pic.twitter.com/q2bwQ3Oehw — Govern Illes Balears (@goib) January 17, 2020

Inoltre, verrà vietato ai locali di vendere da bere dopo le 21.30 sempre per la stessa motivazione. Chi non segue la legge, rischia una multa che può arrivare anche e 60mila euro, nonché la chiusura dell'attività. Banditi anche i distributori automatici di bevande in giro per le città. Ma non finisce qui: stop anche al balconing, ovvero la folle tendenza di buttarsi dal balcone nella piscina sottostante. Una cosa pericolosissima.