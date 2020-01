Divieto di fumo alle fermate di bus e tram: il provvedimento a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha preannunciato il provvedimento anti inquinamento che intende contrastare gli effetti negativi delle polveri sottili in città, il cui livello è oltre la soglia di legge.

Tale disposizione, che prevede il divieto di fumo, sarà estesa anche a tutti quei contesti in cui ci si trova all’aperto in compagnia di altre persone, come le file per esempio, momento in cui - insieme alla sosta nei pressi delle fermate dei mezzi pubblici - i cittadini sono spesso costretti a respirare un’aria insana, oltre a quella che già si respira quotidianamente a causa dell’inquinamento. "La data del 2030 rappresenta la visione della giunta - ha commentato il sindaco - ogni proposta dovrà passare dal Consiglio comunale”.

L’intervento più immediato che riguarda proprio il divieto di fumare nei pressi delle fermate di bus e tram, e alle code per i servizi, rientrerà nel “Regolamento Aria-Clima” o sarà oggetto di un’ordinanza che verrà adottata con ogni probabilità entro il mese di marzo. Per ridurre i livelli di inquinamento nell’aria è dunque indispensabile agire su più fronti, non solo il traffico e il riscaldamento quindi, ma anche il fumo e i motori a benzina ancora accesi.