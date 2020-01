Ecuador, tradimento in diretta tv: bacia l'amante allo stadio

Quando il tradimento viene immortalato dalle telecamere non c’è alcuna via di fuga. Una coppia di amanti dell’Ecuador è stata “pizzicata" allo stadio in atteggiamenti inequivocabili. Peccato per loro, in diretta tv.

L’uscita di questa coppia clandestina ha avuto un risvolto inaspettato quando la Kiss Cam li ha ripresi mentre si scambiavano un bacio. Galeotta fu la cosiddetta Noche Amarilla (la notte gialla), l'evento organizzato ogni anno dal Barcelona per presentare la squadra ai suoi tifosi, a cui era Presente anche Alessandro Del Piero come ospite d’onore.

I due amanti si trovavano sugli spalti quando la tradizionale carrellata di immagini, molto famosa e amata anche negli USA, li ha ritratti proprio nel momento dello scambio di tenere effusioni. A quel punto l’uomo si è allontanato di colpo dalla donna, ma il passaggio ripetuto sui social e la curiosità degli utenti non gli hanno lasciato scampo. Il video è diventato virale e così pure il tradimento.