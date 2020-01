A causa del suo sguardo strano, questo cane era stato abbandonato (ma noi lo adoriamo)

È dolcissima Jubilee, una cucciolotta di 4 anni di husky siberiano. Fino ad ora, però, non ha avuto una vita facilissima. La cagnolona è stata scartata dall'allevatore e lasciata alla Husky House nel 2018 perché "invendibile". L'amico fedele, infatti, ha un difetto agli occhi, è strabica e quindi la sua espressione è molto buffa. Con i cani di razza la perfezione è la prima cosa, e Jubilee è meravigliosa ma non perfetta.

Il suo non è un problema di salute, il cane sta benissimo. "È stata accuratamente verificata dai nostri veterinari – ha dichiarato un rappresentante della Husky House durante un'intervista alla Cnn – Quel suo difetto non la influenza in alcun modo e non la rallenta in nulla. È un cane felice e in salute".

Il suo sguardo è davvero buffo e particolare. Strappa un sorriso a chiunque la guardi. La cosa brutta è che Jubilee negli ultimi 2 anni non ha trovato una famiglia. Nessuno l'ha mai voluta. Ma ora le cose sono cambiate, perché ha trovato una mamma e un papà che la riempiranno d'amore.

I genitori umani si sono fatti avanti dopo che alcune foto di Jubilee sono apparse sul web. L'annuncio recitava così: "Vengo da un “allevatore” che non poteva vendermi perché mi ha detto che ero “strana” . Gli husky sono cani dall'aspetto maestoso e non so perché non assomiglio a loro. Vorrei essere bella, così qualcuno mi vorrebbe come suo cane".

Ora l'husky avrà una vita felice e nessuno potrà più dirle che è brutta.