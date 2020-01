Vestito da Spider-Man regala un sorriso ai bimbi malati: le foto

In ospedale c'è un reparto che non dovrebbe esserci, quello dove sono ricoverati i bambini malati terminali. Qui ogni giorno i medici fanno del loro meglio per aiutarli a vivere, ma l'atmosfera che si respira è molto triste. A regalare un sorriso a questi piccoli, che hanno pochissime speranze di sopravvivere, ci sono i volontari, che vestiti da clown o altro allietano le ore in reparto.

Tra di loro c'è un ragazzo speciale, con un costume di Spider-Man. Il suo nome è Ricky. Nel 2014, il ragazzo si trovava in gravi difficoltà finanziarie. Lavorava come personal trainer e cercava di fare del suo meglio. Poi a un certo punto ha fatto un sogno strano, in cui la nonna - morta poco tempo prima - l'accompagnava in ospedale vestito da Spider-Man per aiutare i bambini meno fortunati. È così che Ricky ha iniziato a fare quello che fa.

"Non riuscivamo a credere quanto somigliassi a Spider Man - ha dichiarato in un'intervista - Non ho annunciato cosa stavo facendo sui social media, ma una cliente del fitness mi ha indirizzato al nipote che era in ospedale perché molto malato". Oggi, Ricky è un vero e proprio angelo e le foto che girano sui social commuovono tantissimo.

"Ho fatto molto nei miei 35 anni, ho praticato tanti sport, ho lavorato duro, ho scritto musica e mi sono anche esibito, infine sono diventato Spider Man per i bambini che stanno combattendo tutte le probabilità negative nel mondo".

Oggi Ricky ha fondato anche un'associazione no profit "Heart of a hero": "Una volta costruita la no profit sono diventato molto indaffarato e ho dovuto smettere di allenare le persone. Ho preso un lavoro come guardia notturna per arrivare alla fine del mese e coprire ciò per cui la compagnia non riusciva a pagare". Ecco il video dell'associazione.