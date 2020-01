La realtà virtuale per combattere lo stress della chemio

La chemioterapia comporta un grande stress per i pazienti: ecco perché i ricercatori stanno cercando un metodo per alleviare l’ansia che deriva da questi delicati, e spesso lunghi, cicli di cure. All’Ospedale Pascale di Napoli, ad esempio, è stato sperimentato l’utilizzo della realtà virtuale su 94 donne in cura per combattere il tumore al seno.

Lo studio è stato condotto dal docente del dipartimento di Biotecnologie mediche dell'Università di Siena e direttore dello Sbarro Health Research Organization di Philadelphia, Antonio Giordano, e dal ricercatore dell’Università La Sapienza di Roma, Andrea Chirico, con l’ausilio di un team internazionale di studiosi. La ricerca è poi stata pubblicata sul Journal of Cellular Physiology.

Le donne che hanno partecipato allo studio sono state sottoposte ad alcuni test per misurare i livelli di stress prima e dopo la chemioterapia. Alcune di queste donne hanno indossato i visori per la realtà virtuale, un altro gruppo ha ascoltato la musica, mentre un ultimo gruppo non ha ricevuto alcun tipo di supporto.

Le donne che hanno utilizzato il visore si sono ritrovate virtualmente su un’isola deserta, in un’ambientazione molto realistica che ha contribuito molto ad abbassare il loro livello di ansia e di stress dovuto alle cure. “Nonostante i passi avanti fatti dall'oncologia e dalle cure mediche, le terapie vengono vissute con notevole sofferenza dalle donne – ha spiegato Giordano - questo può talvolta portare a sviluppare delle risposte condizionate, riducendo la compliance delle pazienti e, di conseguenza, l'efficacia dei farmaci stessi”. “Bisogna aprire la strada a studi scientifici che possano replicare tali risultati al fine di comprendere le vere potenzialità di questi strumenti”, ha sottolineato, invece, Andrea Chirico. La realtà virtuale, insomma, potrebbe essere davvero molto utile anche in ospedale.