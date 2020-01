Sempre più uomini soffrono di anoressia

Stereotipi di bellezza sbagliati, una vita stressante e poco attenzione alla salute sia fisica che mentale: le insidie dell'anoressia sono moltissime, come le vittime che miete costantemente. È una malattia considerata da sempre più femminile che maschile: oggi su un totale di 3 milioni di malati in Italia, uno su 4 donne è uomo. "A causa di un pregiudizio diagnostico di genere", sono gli stessi medici che sottovalutano il problema nei ragazzi, ed è per questo che le diagnosi in genere sono tardive.

Anche per i maschi, l'anoressia si presenta intorno ai 14-15 anni. L'endocrinologa Simonetta Marucci ha spiegato che "l'anoressia degli uomini ha manifestazioni in parte simili a quelle dell'ambito femminile, ma spesso l'ossessione per la forma fisica può esprimersi attraverso una attività sportiva compulsiva, oltre ad un comportamento alimentare dannoso".

Il differente comportamento, quindi, e la diversità di genere portano a credere che gli uomini non possano soffrire di anoressia. Invece non è così, e bisogna stare molto attenti. Un altro problema è la pubertà precoce. Anche questa letta al femminile, sono sempre di più i ragazzi che ne soffrono. Le cause sono le sostanze inquinanti nell'ambiente e nel cibo.