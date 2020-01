Selfie shock: Amanda Knox posta una foto con gli abiti che indossava in carcere

Torna a far parlare di sé Amanda Knox, l'ex studentessa di Seattle condannata (e poi definitivamente assolta) con Raffaele Sollecito per l'omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, uccisa a Perugia il primo novembre del 2007.

La 32enne americana questa volta ha sollevato un polverone in rete per aver postato un selfie shock, in cui si mostra (sorridente) con indosso gli abiti usati ai tempi della sua detenzione.

Nella didascalia che accompagna la foto, Amanda scrive: «40 giorni al matrimonio (con Christopher Robinson) e 267 cose da fare in lista. Mi sono chiusa nella sala hobby e sto indossando la mia vecchia uniforme da prigione» - poi aggiunge - «Questi sono gli stessi pantaloni e lo stesso maglione che indossavo quando mi trovavo nella casa circondariale di Capanne, a Perugia».

Come vuole la tradizione, a poco più di un mese dal suo matrimonio, Amanda ricorda il suo passato, tornando al periodo trascorso in carcere 12 anni fa.

Nonostante i tanti commenti positivi, scritti da chi si congratula con lei per aver ripreso in mano la sua vita, la foto è certamente destinata a sollevare l'ennesima polemica per l’atteggiamento di Amanda rispetto ai motivi che anni fa l'hanno portata in carcere.

(Credits photo: Instagram/amamaknox)