Con Airbnb è possibile dormire nella casa di Giulietta a Verona per San Valentino

I più romantici non possono lasciarsi sfuggire l’occasione di trascorrere il San Valentino nella celeberrima casa di Giulietta a Verona: la nota piattaforma Airbnb, infatti, ha messo in palio una notte in quella che è considerata da sempre la dimora della protagonista della tragedia di Shakespeare, “Romeo e Giulietta”.

Per partecipare la coppia interessata deve inviare una lettera e raccontare la propria storia d’amore. Ma il pacchetto di San Valentino di Airbnb non comprende solo il pernottamento nella casa veronese: il premio include anche l’accoglienza da parte di un maggiordomo, la cena a lume di candela nel salone centrale a cura dello chef stellato Giancarlo Perbellini, e poi una notte nella camera di Giulietta, proprio sul letto utilizzato da Zeffirelli per la sua versione cinematografica della tragedia; infine per i due innamorati è previsto un tour nei luoghi che hanno fatto da scenario alla storia d’amore di Romeo e Giulietta.

Chi intendesse provare a vincere questa esperienza densa di romanticismo ha tempo fino al 2 febbraio 2020.