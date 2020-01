Ora esiste lo scanner portatile che misura il grasso in eccesso in 3 secondi

Si chiama "Bello" ed è il nuovo scanner portatile lanciato da Olive Healthcare che permette di misurare (in appena 3 secondi) la massa grassa depositata sull'addome, per combattere quella che è una vera minaccia per la nostra salute.

Per farlo, questo innovativo scanner utilizza la tecnologia Nir (Near Infra-Red). Grazie ad una approfondita analisi infrarossi, lo scanner riesce a restituire al soggetto una vera e propria diagnosi dello stato di salute.

E se il risultato non è poi così positivo, niente paura. Bello, sfruttando l'integrazione con l'intelligenza artificiale e l’elaborazione di big data, tramite l'app collegata, delinea una guida personalizzata con indicazioni dettagliate per una corretta alimentazione e l'opportuna attività fisica da svolgere per perdere i chili di troppo.

Bello è stato presentato al Ces di Las Vegas, dove è stato accolto con vivo interesse. Il prodotto, che è proposto al prezzo di 170€, su Indiegogo ha raccolto in pochissimo tempo più di 123mila euro.

