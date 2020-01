Arbitro di tennis squalificato a vita dopo gli apprezzamenti pesanti rivolti alla raccattapalle minorenne

Qualche mese fa, un arbitro di tennis ha avuto delle uscite molto pesanti nei confronti di una giovane raccattapalle, durante il torneo Atp Challenger di Firenze. La partita si giocava tra il portoghese Pedro Sousa e l'italiano Enrico Dalla Valle. Le frasi fuori luogo, captate grazie ad un microfono aperto, hanno di fatto concluso la carriera di Gianluca Moscarella, giudice arbitro di sedia, tra i più famosi del tennis. L'Atp (Associazione tennisti professionisti) lo ha squalificato a vita. Le frasi incriminate sono state: "Sei fantastica. Molto sexy" oppure "Sei accaldata, fisicamente o emotivamente?". Apprezzamenti che sono stati analizzati più volte tramite il video e l'audio della partita e che hanno inciso pesantemente sulla carriera dell'arbitro, anche perché la ragazza a cui erano rivolti aveva solo 17 anni ed era in campo come raccattapalle. Moscarella è stato beccato dalle telecamere e dai microfoni, visto che la partita, come tutto il torneo fiorentino, veniva trasmesso in streaming sul web.

Gianluca Moscarella non potrà quindi più arbitrare nei tornei professionistici a livello mondiale. Il giudice, forse il più conosciuto in Italia, ha pagato a caro prezzo quell'episodio, che risale al 26 settembre 2019. La Atp ha diffuso una nota ufficiale in cui informa dei provvedimenti presi contro il giudice. La decisione ufficiale: Moscarella non potrà più arbitrare nelle partite di tennis dei grandi del mondo.