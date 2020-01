La nuova casa canadese di Harry e Meghan è una villa da 35 milioni di dollari

Il principe Harry (35 anni), e sua moglie Meghan Markle (38 anni) hanno rinunciato ai titoli reali per costruirsi una nuova vita in Canada, lontano dall'etichetta di Corte.

Secondo il The Sun, sembra che, per costruire il suo nuovo nido, la coppia abbia scelto una villa a Vancouver, venduta dalla società immobiliare Alberta Rose.

Si tratta di una splendida dimora del 1912 da 640 mq (più 550 mq di giardino) e dal costo superiore ai 35 milioni di dollari. La casa è disposta su 4 livelli ed è composta da un'ampia e raffinata zona giorno con ampie vetrate su tutta la lunghezza che valorizzano la posizione panoramica, 6 camere da letto e 5 bagni oltre ad una suite per gli ospiti al piano superiore e accesso diretto alla spiaggia.

L'esclusiva proprietà si trova nella zona decisamente prestigiosa detta Golden Miles con vista panoramica sull'oceano e sullo skyline della città. Il quartiere è noto come un paradiso per gente falcoltosa: qui le case sono caratterizzate da siepi e mura alte per tutelare la privacy dei proprietari.

Secondo le prime indiscrezioni riportate dalla testata, sembra che la scelta di Harry e Meghan abbia fatto infuriare Sua Maestà la Regina Elisabetta.

(Credits photo: thesun.co.uk)