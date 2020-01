Pamela Anderson si sposa in segreto per la quinta volta

Pamela Anderson si è sposata a sorpresa con una sontuosa cerimonia, off limits per la stampa, a Malibu. La sexy bagnina di Baywatch ha sposato il produttore cinematografico Jon Peters che conosceva da 35 anni. Il 20 gennaio, su un'immacolata spiaggia, Pamela e Jon si sono giurati amore eterno. Per entrambi si tratta del quinto matrimonio.

In occasione del matrimonio, è apparsa in ottima forma anche nelle vesti che l'hanno resa celebre, Cj di Baywatch, in uno spot tv che ha riscosso molto successo. Pamela ha avuto relazioni molto difficili e complicate. Come quella con il rocker Tommy Lee, da cui ha avuto due figli, arrestato per violenza domestica e condannato, oppure con il cantautore Kid Rock. L'ultima storia importante è stata quella con il calciatore francese Adil Rami, durata due anni. Per amore si era trasferita a Marsiglia, ma dopo aver scoperto i tradimenti di lui aveva fatto le valigie ed era tornata ad Hollywood. Insomma una vita amorosa alquanto complicata, con alti e bassi. Il suo nuovo marito non è da meno. Anche lui al suo quinto matrimonio è stato fidanzato con donne bellissime e famose, ma è ricordato sopratutto per una tormentata storia d'amore con Barbra Streisand, durata dodici anni e vissuta tra gli anni '70 e '80. Peters racconta di aver incrociato Pamela tante volte ma di non averla mai frequentata in questi ultimi 35 anni.

"Ci sono belle ragazze ovunque, ma per 35 anni ho voluto solo Pamela. Mi ha reso selvaggio in senso positivo. Mi ispira e io la proteggo, la tratto nella maniera in cui si merita di essere trattata. Non ha mai espresso tutto il suo potenziale come artista, deve ancora risplendere. Dentro di lei c'è molto di più di quello che si vede o non l'amerei così tanto" ha commentato Jon.