Studente inglese perde 65 kg andando a caccia di Pokémon

Giocare a Pokémon GO sembrerebbe fare bene alla salute: di certo il noto gioco ha giovato a quella di Tommy Monkhouse, uno studente inglese dell’Università di Greenwich che è riuscito a perdere ben 65 chili nel giro di un anno, semplicemente andando in giro a caccia di Pokémon.

Tommy era arrivato al punto di non riconoscersi più a causa del suo aspetto trascurato e dei chili di troppo accumulati nel tempo. Un giorno un suo amico gli ha consigliato il popolare gioco e lui ha deciso di provarlo. Così è uscito di casa a fare una passeggiata, alla ricerca dei mostriciattoli da catturare: pensava di stare fuori solo una ventina di minuti e invece alla fine, senza nemmeno accorgersene, ha camminato per tre ore.

“Se riesco a farlo per tre ore – si è chiesto a quel punto il giovane, come ha raccontato lui stesso – cosa succederà se continuo a fare così per una settimana, un mese, un anno?”. Detto fatto. Tommy ha giocato a Pokémon GO con risultati incredibili: in 12 mesi ha perso circa 65 chili e ha ritrovato la fiducia in sé stesso. “Sono passato dall’essere una persona estremamente obesa e infelice della propria vita – ha raccontato – a una persona più felice, più sana e più forte”.

Andare a caccia di Pokémon non lo avrebbe aiutato solo a tornare in forma, ma anche ad aumentare la propria autostima, a diventare più socievole e a stringere amicizie più facilmente. Adesso Tommy è più estroverso e cerca di spronare anche gli altri a migliorarsi e a uscire dal proprio guscio, magari, perché no, anche con l’aiuto di un videogioco.