Come attivare la "dark mode" di WhatsApp per non affaticare gli occhi

Un tema scuro contro l'affaticamento della vista. Si chiama "Dark mode" ed è la novità introdotta da WhatsApp per gli smartphone Android. Lo riporta WABetaInfo, l'account Twitter che segue gli aggiornamenti della chat più famosa al mondo. Per chi usa il sistema Android non dovrà fare altro che scaricare la nuova versione dell'app per ottenere la visione in modalità notturna che aiuta non solo a non avere problemi agli occhi, ma anche a risparmiare la batteria. Questa modalità, già presente in altre app come Twitter, è di sicuro la novità dell'anno e promette di risolvere fastidi alla vista.

WhatsApp beta for Android 2.20.13: what's new?



WhatsApp to finally release the dark theme for beta testers TODAY!



(Updating screenshots..)https://t.co/iPbStbnTob — WABetaInfo (@WABetaInfo) 21 gennaio 2020

La nuova modalità può essere attivata sul dispositivo con una durata variabile. Siamo noi che possiamo impostarla: basta scegliere nel menu chat se attivarla per tutto il giorno o farla scattare quando il telefono è quasi scarico per risparmiare la batteria. A breve dovrebbe arrivare anche la versione per i dispositivi iOS. Per il momento l'opzione dark, come evidenzia il profilo WabetaInfo, è disponibile per gli smartphone Android nella versione beta 2.20.13.