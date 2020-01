Dipendente precaria rimane incinta, il capo l'assume a tempo indeterminato

"Le brave persone esistono ancora ed è questo che racconterò a mio figlio quando sarà grande". Così Selene Vella ha commentato ciò che le è accaduto nei giorni scorsi.

Selene, 33enne dipendente precaria di un'azienda di Casciana Terme (in provincia di Pisa) che si occupa di energie rinnovabili, aveva scoperto di essere incinta. Ma sapeva bene di rischiare il suo lavoro, visto che il suo contratto sarebbe scaduto a marzo.

Così, felice per la propria gravidanza, ma anche molto spaventata per il suo futuro in azienda, ha inizialmente indugiato. Poi si è fatta coraggio e lo ha confessato al suo capo, Davide Zaccaria, amministratore unico della società.

Ma la reazione del suo capo è stata per lei una incredibile sorpresa. Selene si è sentita dire dal suo datore di lavoro: «Sei assunta a tempo indeterminato. Vieni a lavorare fino a quando ti sarà possibile, poi goditi la maternità e torna in azienda quando sarai nel pieno della forma. Benvenuta nella nostra famiglia, sei troppo importante per lasciarti scappare». La commozione è stata inevitabile.