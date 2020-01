Schumacher: ladri avrebbero rubato foto macabre per rivenderle a 1milione di sterline

Nel 2013 Michael Schumacher ebbe quel terribile incidente sulla pista da sci. Da quel momento in poi, tra una indiscrezione e l'altra, c'è sempre stato molto riserbo e non sono mai girate foto del campione nelle condizioni in cui si trova ora. A quanto pare, però, alcuni ladri di sarebbero introdotti in casa sua, avrebbero rubato alcune foto macabre e avrebbero cercato di venderle. La cifra è esorbitante: 1 milione di sterline.

Non si conoscono i dettagli di quello che è successo. Il fatto ha dell'inquietante. La famiglia ha sempre chiesto il massimo rispetto per Michael. Quello che il campione di Formula 1 ha dovuto passare in questi anni è stato terribile, e la sua salute è una questione privata.

Dopo quel maledetto giorno sulle Alpi Francesi, le notizie sulle sue condizioni sono arrivate in maniera frammentata. All'inizio ha passato un periodo in ospedale, poi è stato portato a casa per proseguire le cure. Era il 2014 però tutto si è fatto più scuro e nebuloso. Noi non smetteremo mai di tenere le dita incrociate.