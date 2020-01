Australia, uno squalo nuota tra le case seminando il panico [foto]

Dopo gli incendi, l'Australia è stata colpita da un'alluvione, che ha allagato le strade di molte città. Da Burleigh Heads nel Queensland arriva una foto bizzarra, che ha fatto presto il giro del mondo, in cui si vede una via completamente allagata, con le case quasi sommerse dall'acqua, e in mezzo nuota indisturbato uno squalo. Sembra proprio una scena di un film. Lo scatto è diventato subito virale per la sua stranezza.

L'animale si è spinto un po' troppo oltre e ha messo paura a non poche persone. In realtà, non sappiamo con esattezza se si tratta di uno squalo, potrebbe anche essere un altro animale, magari innocuo. Ma quella pinna che esce fuori dall'acqua è davvero inquietante.

In questa zona dell'Australia ci sono stati molti avvistamenti e nel 2003 un uomo di 84 anni è stato attaccato e ucciso da uno squalo.