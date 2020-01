Il traditore in diretta tv si difende: "Nessun bacio, sono una vittima dei media"

Lo ricorderete sicuramente. Deyvi Andrade dell'Ecuador qualche giorno fa è salito agli onori della cronaca mondiale per aver aver dato un bacio a una misteriosa ragazza mentre si trovava allo stadio, tradendo così la sua fidanzata. La scena è stata ripresa dalle telecamere e presto ha fatto il giro del mondo. Un tradimento in diretta tv non si vede tutti i giorni.

Ma ora, Deyvi si prende la sua rivincita e si sfoga sui social network. A quanto pare, non sarebbe vero nulla, non ci sarebbe stato nessun bacio. Si ritiene solo una vittima dei media, che hanno fatto vedere quello che volevano fare vedere. Il ragazzo si è anche scusato con la fidanzata (che a seguito delle foto che sono circolate lo ha ovviamente lasciato).

Ecco quali sono state le sue parole: "Sono pentito, e così come ho commesso in pubblico il mio errore in pubblico ti chiedo scusa, sono confuso ma voglio recuperarti. La maggior parte delle persone che mi attaccano e mi giudicano sono donne, ma in realtà sono loro per prime che ci fanno cadere nelle loro reti, io sono solo una vittima. In mia difesa voglio dire al signor giornalista che nel video non si vede chiaramente nessun bacio. Avete già distrutto la mia relazione, che altro volete?"

Sarà vero?