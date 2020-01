«Pericolo caduta iguane»: le autorità della Florida lanciano l'allarme

«Pericolo caduta iguane»: si potrebbe pensare ad uno scherzo, ma si tratta di un vero e proprio allarme lanciato qualche giorno fa su Twitter dal National Weather Service (Nws) per avvisare i cittadini del sud della Florida.

A causa di un freddo anomalo (soprattutto di notte), infatti, questi rettili, che solitamente si trovano aggrappati agli alberi, si irrigidiscono e possono cadere al suolo, per poi riprendersi quando le temperature risalgono.

Nel tweet del Nws si legge: «Non è una cosa che solitamente prevediamo, ma non stupitevi se vedete le iguane cadere dagli alberi stanotte, quando le temperature minime scendono intorno allo zero. Brrr!»

Jan 21 - This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01