Tradisce la moglie in luna di miele con la suocera (che rimane anche incinta)

Questa storia risale a 16 anni fa, ma fa scalpore anche ai giorni nostri. Lauren Walls, 18 anni, e Paul White, 19 anni, si sposano e vanno in viaggio di nozze insieme alla mamma della sposa, Julie, che aveva contribuito economicamente a coronare il sogno d'amore della figlia e del genero. Durante il soggiorno, la novella sposa inizia notare un comportamento strano del marito: all'improvviso si chiuse in se stesso e diventa schivo. Niente di preoccupante, pensa.

Le cose si sono complicate quando la sorella di Lauren scopre alcuni messaggi compromettenti tra la madre e Paul. Dopo neanche due mesi dal giorno delle nozze, l'uomo confessa tutto: aveva una relazione con la suocera e aspettavano anche un bambino, che poi è nato esattamente 9 mesi dopo la luna di miele.

Oggi, a molto anni di distanza Lauren ha superato tutto, ma ricorda quegli anni con molto dolore: "Non potevo crederci, mi era caduto il mondo addosso: due delle persone che amavo di più, e di cui mi fidavo ciecamente, mi avevano tradito così. Questa è una delle cose peggiori che una madre possa fare alla figlia. Paul andava sempre molto d'accordo con mia madre e non avevo mai sospettato nulla: in fin dei conti, lei era sua suocera e lui semplicemente era sempre stato gentile con lei".

Nel tempo, Julie e Paul si sono sposati e Lauren ha partecipato al matrimonio per il bene della famiglia. Oggi la donna si è rifatta una vita: ha conosciuto un uomo e ha 4 figli. Ma quello che le p successo probabilmente non lo scorderà mai.