Ritrovata una rara foto di Hachiko, il cane diventato un simbolo di fedeltà

La commovente storia di Hachiko è ormai conosciuta in tutto il modo. Questo cane di razza Akita, nato negli anni '20 a Odate, in Giappone, viene ricordato per l'esemplare fedeltà dimostrata nei confronti del suo proprietario, il professore Hidesaburo Ueno.

Hachiko accompagnava ogni giorno Ueno alla stazione di Shibuya, dove l'uomo prendeva il treno per andare al lavoro. E attendeva pazientemente il suo ritorno. Quando il professore è morto, il cane ha continuato ad attenderlo lì, per anni.

Per omaggiare il ricordo di questo cane, diventato così famoso, è stata realizzata una statua nella stazione di Shibuya e sono stati prodotti racconti e film.

Ma quando Hachiko era ancora solo uno dei tanti cani che si vedevano in strada, qualcuno lo ha notato e gli ha scattato una foto destinata a diventare una delle rare testimonianze di quello straordinario compagno di vita.

La foto (in bianco e nero), scattata intorno al 1934 da Isamu Yamamoto, un impiegato di banca che viveva nei pressi della famosa stazione, ritrae Hachiko che attende Hidesaburo Ueno, immortalato nella quotidianità di quel tempo.

I familiari di Yamamoto hanno trovato questa vecchia (e rarissima) foto sistemando la casa in cui l'uomo viveva e l'hanno condivisa con il mondo per ricordare quanto possa essere grande la fedeltà di un cane.

(Credits photo: The Japan News)