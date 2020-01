Ex cestista NBA immortalato in un video shock in stato confusionale

Delonte West è stato una stella NBA. La sua carriera nella National Basketball Association è iniziata nel 2004 come guardia tiratrice del Boston Celtics, poi è passato ai Supersonics nel 2007, ai Cleveland Cavaliers nel 2008 e ai Mavericks nel 2010, per poi tornare ai Boston Celtics.

Ma la sua vita e la sua carriera da cestista non sono state semplici. L'atleta, infatti, ha lottato per anni contro il bipolarismo, finendo spesso nei guai per vari episodi, dagli eccessi di rabbia in campo all'arresto per possesso illegale di armi da fuoco.

West si ritirò dalla NBA nel 2012. Ma dopo essere sparito per anni dal mondo dorato della National Basketball Association, in queste ore si torna a parlare di lui per due video shock pubblicati in rete.

Le clip mostrano l'ex cestista in stato confusionale, ammanettato dopo essere stato brutalmente picchiato in strada a Washington. Alcune fonti rivelano che il poliziotto che ha filmato l'arresto è stato sospeso.

Di fronte al dramma dell'ex compagno di squadra, Jameer Nelson ha dichiarato di essere addolorato per la situazione di Delonte e che l'ex cestista potrà contare su di lui per superare tutto questo.

(Credits photo: Instagram/olimpitacosnaestrada)