Capretta dal volto umano venerata come un "avatar di Dio"

Stanno facendo il giro del mondo, tra social network e tabloid, le fotografie che ritraggono una capretta nera dal volto decisamente insolito, che qualcuno ha definito "simile ad un volto umano".

Proprio per la particolarità somatica, la capretta è ora al centro di uno strano caso. Prima guardata con diffidenza e sospetto dalla popolazione del villaggio, improvvisamente ha visto mutare la sua sorte diventando oggetto di venerazione.

Le immagini sono state scattate nel villaggio di Nimodiya (in Rajasthan, India). E a raccontare la sua storia su Facebook è stato il proprietario dell'animale, Mukeshji Prajapap, che ha riferito che la capretta è considerata un “avatar di Dio”.

La realtà, ovviamente, è ben diversa. Come ha spiegato un'associazione animalista, a giudicare dalle foto, la povera capretta (che probabilmente soffre molto per le sue condizioni) sarebbe affetta da una malformazione detta cyclopia, che si manifesta (tra le altre cose) con l'assenza della cavità nasale. A questa si aggiunge il prognatismo, evidenziato dalla mandibola sporgente in avanti rispetto alla mascella.

Insomma, non si tratta di un "avatar di Dio", ma di un animale in evidente difficoltà.

(Credits photo: dailymail.co.uk)