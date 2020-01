Fattorino sputa sulla pizza e ora rischia 18 anni di carcere

Nel 2017 a Eskisehir, in Turchia, un fattorino ha sputato sulla pizza prima di consegnarla al cliente e, nel farlo, si è persino ripreso con lo smartphone. A incastrarlo, però, non è stato il video realizzato da lui, bensì quello delle telecamere di sicurezza del condominio, in seguito diffuso dall’agenzia di stampa turca Dha.

Adesso l’uomo rischia fino a 18 anni di carcere: la severa richiesta di condanna arriva dal procuratore della Corte d’Assise della città turca, il quale sostiene che il fattorino abbia messo in pericolo la vita e la salute delle persone con il suo comportamento.

In attesa di conoscere la sua sorte, intanto l’uomo è stato già condannato dal Tribunale dei consumatori a pagare un risarcimento in denaro, di 4mila lire turche, ossia circa 6.000 euro, per aver messo a rischio la salute di un cliente.