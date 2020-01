Il video della ragazza che mangia un pipistrello sta girando come prova del contagio da coronavirus

In questi giorni un video shock sta facendo il giro del mondo attraverso social e siti web.

Il filmato mostra una giovane donna cinese, vestita con abiti eleganti, che è seduta al tavolo di un ristorante nella provincia di Wuhan e consuma una zuppa di pipistrello.

Nelle immagini si vede chiaramente la donna mangiare l'ala dell'animale, che regge con le bacchette.

Un uomo sullo sfondo dice in cinese: "Mangia la carne! Non mangiare la pelle. Dovresti mangiare la carne sulla schiena".

Un altro video, diventato popolare sui Twitter, mostra un tavolo con diversi commensali che parlano in lingua cantonese che consumano la stessa zuppa di pipistrello.

La ragione per cui questi video sono diventati così popolari non riguarda soltanto questioni di gusto. Secondo le ultime informazioni, infatti, il misterioso virus che sta mietendo vittime in Cina e sta spaventando il mondo potrebbe essere stato trasmesso proprio dai pipistrelli.

(Credits photo: Youtube)