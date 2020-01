Arriva il Castello gonfiabile per matrimoni

Quando pensi ad un matrimonio, immagini un noioso ricevimento che consiste nello stare seduti a tavola per ore, magari con persone sconosciute? Probabilmente lo pensano in molti, per questo un'azienda britannica (la Wedding Jumpers) ha pensato di lanciare l'idea dei castelli gonfiabili per matrimoni!

Il "magico diversivo" è pensato per far divertire proprio tutti (non solo i bambini!), dagli sposi agli invitati. E senza rischiare di farsi male. E a renderli perfetti per l'occasione c'è anche la colorazione ad hoc: infatti sono completamente bianchi.

I castelli gonfiabili hanno una dimensione che si aggira intorno ai 5 metri x 6m x 4m, ma per il montaggio in sicurezza necessitano di uno spazio leggermente più ampio (almeno 7m x 10m x 4,5m).

La Wedding Jumpers garantisce foto spettacolari e tanto divertimento. Ma per chi preferisce rilassarsi, c'è anche la possibilità di richiedere per gli ospiti una deliziosa area relax (ovviamente anche questa gonfiabile!).

