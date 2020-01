Ecco perché lo stress fa venire i capelli bianchi

La leggenda narra che alla Regina Maria Antonietta i capelli diventarono tutti bianchi in una sola notte quando fu fatta prigioniera durante la Rivoluzione Francese. Oggi la scienza ci rivela che forse in questa storia c’è un fondo di verità: lo stress fa davvero venire i capelli bianchi.

A rivelarlo è uno studio condotto da ricercatori americani e brasiliani, guidati dal professor Ya-Chieh Hsu dell’Università di Harvard. Questa ricerca ha dimostrato che esiste un legame tra il sistema nervoso e le cellule staminali che hanno il compito di rigenerare i pigmenti. La scoperta, in realtà, è avvenuta per caso, perché gli studiosi stavano conducendo uno studio sul dolore sui topi dal pelo scuro, somministrando loro una tossina che provoca dolore. Dopo un mese dall’iniezione, il pelo dei roditori era diventato completamente bianco.

A quel punto gli studiosi hanno condotto un altro esperimento per capire se il fenomeno dipendesse davvero dallo stress indotto dal dolore e dall’attivazione delle fibre del sistema nervoso che si diramano nei follicoli piliferi. Dopo aver iniettato la tossina sui topi, agli animali è stato poi somministrato un farmaco che inibisce la trasmissione alle fibre del sistema nervoso: il questo modo la perdita del colore del pelo è stata bloccata.

Questo studio dimostra dunque che lo stress induce le fibre del sistema nervoso a rilasciare grandi quantità del neurotrasmettitore noradrenalina che viene quindi assorbito dalle cellule staminali che rigenerano il pigmento responsabile del colore dei capelli. Queste cellule si trovano nel bulbo pilifero e lo stress ne inibisce la funzione.

In realtà, esistono tanti altri studi sull’argomento, ricerche che dimostrano come l’ambiente in cui viviamo e lo stress a cui siamo sottoposti ogni giorno influiscono sulla nostra salute in modo considerevole.