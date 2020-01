Paga una multa ma sbaglia il bonifico: anziché 73 euro ne versa 93mila

A Milano un uomo ha ricevuto una multa da 73 euro che ha provveduto subito a pagare: purtroppo, però, nell’eseguire il bonifico ha commesso un errore, versando nelle casse del Comune ben 93mila euro.

Ovviamente adesso l’amministrazione comunale dovrà provvedere al rimborso dell’ingente somma ma, considerati i tempi lunghi della burocrazia italiana, lo sfortunato automobilista dovrà probabilmente aspettare tempi biblici prima di riavere indietro i soldi che, tra l’altro, non sono nemmeno i suoi.

Come ha raccontato il protagonista di questa assurda storia durante un servizio sul caso realizzato da Striscia la Notizia, infatti, i 93mila euro appartenevano all’azienda per la quale lavora e che adesso sta pagando le conseguenze di questo terribile errore. “Trattandosi di un conto aziendale – ha spiegato l’uomo – questi soldi sono importanti per pagare tredicesime, buste paga e fornitori”.

L’episodio è avvenuto lo scorso novembre e, se tutto andrà bene, l’uomo e l'azienda potranno riavere i soldi a marzo, tempi lunghissimi soprattutto se si considera che, al contrario, quando un cittadino non versa in tempo le somme dovute, i Comuni fanno subito scattare la procedura di riscossione.