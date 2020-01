Supereroe dal cuore tenero: Jason Momoa fa visita ai bimbi ricoverati in ospedale

In tv ha interpretato dei guerrieri come Khal Drogo ne “Il trono di spade”, al cinema ha vestito i panni di “Aquaman”, e ora ha dimostrato di essere un supereroe anche nella realtà, ma uno di quelli con il cuore tenero. Stiamo parlando di Jason Momoa: l’attore ha deciso di fare un grande regalo a bambini ricoverati presso l’Ospedale Pediatrico di Pittsburgh, facendolo loro visita e trascorrendo un po’ di tempo in loro compagnia, tra foto e sorrisi.

Per l’attore è stata un’esperienza bellissima e per i suoi piccoli fan un’emozione indescrivibile. È stato lo stesso Jason a raccontare della sua visita con un post su Instagram: “La cosa migliore di essere Aquaman è quella di far felici i bambini portando loro il mio saluto – ha scritto sul social – prima di tornare a lavoro mi sono fermato all’ospedale pediatrico di Pittsburgh e ho incontrato tantissimi bambini molto coraggiosi e alle loro famiglie vanno tutti i miei auguri. Io e Joshua – ha concluso parlando di un bimbo – abbiamo pure scommesso che, se lui mi avesse battuto a braccio di ferro, io gli avrei regalato il mio tridente. Ci vediamo sul set di Aquaman 2!”.

E mentre Momoa dimostra di essere un vero supereroe, intanto il suo prossimo film è già in lavorazione: l’uscita del secondo capitolo della storia di Aquaman è prevista negli Stati Uniti per il 16 dicembre del 2022.