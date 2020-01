Mette il lassativo nella birra del marito per farlo smettere di bere...

Cosa non è disposta a fare una moglie per far smettere di bere il marito! Ci troviamo in Messico e una donna ha avuto un'idea geniale. Il consorte alzava un po' troppo il gomito e lei ha pensato bene di fargli credere di essere allergico agli alcolici, correggendo la fresca bionda con dei lassativi.

Michel N ha messo a punto un lassativo naturale a base di olio di ricino ed estratto di prugna. Il suo intento era quello di dissuadere il marito José Brayan dal bere e non di intossicarlo. È così che ha iniziato a mettere qualche goccia della sua "pozione magica" nella birra che l'uomo beveva. Di nascosto, senza farsi vedere.

Alle prime conseguenze del suo gesto, la donna ha provato a far capire al marito che la dissenteria era dovuta a una allergia all'alcol. Ma l'uomo non ha reputato la cosa grave e ha continuato a bere, fino a quando Michel ha deciso di versare un'intera boccetta di lassativo in una bottiglia di birra. Il marito si sentì talmente male che dovette andare in ospedale. Ai medici promise che non avrebbe più bevuto.

In colpa, la moglie ha confessato tutto ed è stata denunciata per tentato omicidio.