È morto Kobe Bryant, stella dell'NBA

È morto Kobe Bryant, celebre ex giocatore di basket dei L.A. Lakers.

La notizia è stata riportata nella serata del 26 gennaio 2020, da TMZ, che specifica che Kobe è rimasto coinvolto in un incidente mortale con il suo elicottero privato. Il tragico evento sarebbe avvenuto a Calabasas, città nella contea di Los Angeles.

Come riportato dalla polizia di Los Angeles, nel loro profilo Twitter, l'incidente avrebbe causato 5 morti, incluso Kobe. La moglie Vanessa non sarebbe stata nell'elicottero nel momento dell'incidente, mentre sono incerte le notizie sulle figlie dello sportivo, Gianna, Natalia, Bianca e Capri, che per alcuni potrebbero essere state con Kobe.

Secondo alcuni testimoni oculari, l'elicottero avrebbe emezzo dei forti rumori prima di schiantarsi e incendiarsi. Kobe utilizzava spesso il mezzo per viaggiare, anche quando era ancora impegnato con le partite con i suoi Lakers.

Kobe aveva solamente 41 anni ed era nato a Filadelfia, negli Stati Uniti, ma aveva trascorso 7 anni in Italia. Il cestista, infatti, parlava fluentemente italiano e si definiva un grande tifoso del Milan.

Bryant si era ritirato dal mondo del basket nel 2016.