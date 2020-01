Coronavirus, il Ministro della Sanità Cinese avverte: “Può diventare ancora più forte”

Ieri il Ministro della Sanità del governo cinese, Ma Xiaowei, ha tenuto una conferenza stampa per aggiornare tutti sulla situazione del Coronavirus. Purtroppo la situazione al momento non sta migliorando, anzi: secondo quanto riferito dal Ministro, la diffusione del virus sembra diventare più forte e al momento non sono ancora noti i rischi della sua mutazione. Secondo i medici he stanno studiando il virus, il periodo di incubazione varia tra 1 e 14 giorni ed è probabile che il numero dei casi aumenti.

Gli ultimi aggiornamenti parlano di 56 morti e di 1975 persone contagiate finora, delle quali 324 sarebbero in gravi condizioni. Pechino ha fatto sapere che verranno inviate nella provincia di Hubei, quella colpita dall’epidemia, altre 12 squadre di soccorso con 1600 persone tra dottori, infermieri e personale medico.

Nel frattempo, il governo cinese si sta impegnando per far evacuare i cittadini stranieri che si trovano a Wuhan: ad annunciarlo è stato i Premier Shinzo Abe, il quale ha fatto sapere che appena possibile verranno inviati degli aerei charter per portare in salvo i circa 700 cittadini giapponesi che si trovano nella città. La stessa misura è stata annunciata nei giorni scorsi anche per i cittadini statunitensi.