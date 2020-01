Kobe Bryant: nell'incidente è morta anche una compagna di squadra di sua figlia

Tra le vittime del tragico incidente in elicottero in cui (lo scorso 26 gennaio) sono morti la leggenda della Nba Kobe Bryant e sua figlia Gianna Maria, c'è anche una compagna di squadra di quest'ultima.

Si tratta di Alyssa Altobelli, amica e compagna di squadra di Gianna. Le due ragazze giocavano insieme presso la Mamba Academy, l'accademia sportiva con sede a Thousand Oaks fondata da Kobe nel 2018, dove erano allenate dallo stesso campione.

Alyssa, che (come confermato da Ron La Ruffa, vice allenatore dell'OCC) era solita viaggiare con i Bryant per gli allenamenti e le partite fuori sede, era su quell'elicottero con i suoi genitori, la madre Keri e il padre John Altobelli, 56 anni, coach di baseball dell'Orange Coast College, anche loro morti nell'incidente.

Steve Fryer, giornalista sportivo, in un post pubblicato su Twitter ha mostrato i collaboratori di Altobelli devastati dalla notizia della morte del coach. La scuola ha reso pubblica una nota in cui esprime il proprio dolore: “È con il cuore pieno di dolore che annunciamo la scomparsa dell'allenatore di baseball della Orange Coast College John Altobelli. È stato un allenatore, un collega, un mentore e un amico all'OCC per 27 anni. John ha significato tanto non solo per l'Orange Coast College, ma per il baseball. Ha davvero incarnato cosa significhi essere un allenatore di baseball".

