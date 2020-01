Bonus in busta paga, ecco chi prenderà i 100 euro in più

La riforma fiscale della prossima primavera prevede un bonus di 100 euro in più in busta paga. Questa somma, però, non sarà la stessa per tutti, ma verrà somministrata in base al reddito. Chi già percepisce gli 80 euro del bonus Renzi, ad esempio, riceverà solo 20 euro in più in busta paga. Tutti gli altri lavoratori dipendenti con redditi fino a 28mila euro all’anno, invece, riceveranno l’intera somma di 100 euro al mese.

L’importo scende poi in base al reddito: chi guadagna fino a 35mila euro riceverà 80 euro, per gli altri il bonus va a decrescere, fino alla soglia dei 40mila euro per la quale non è previsto. In sostanza, il taglio del cuneo fiscale estende il bonus Renzi ad altri 4,3 milioni di lavoratori; purtroppo, però, non sono previsti benefici per i pensionati, per i lavoratori autonomi e per chi percepisce i redditi più bassi: chi guadagna fino a 8.145 euro annui non riceverà il bonus perché si tratta dei cittadini che non godono delle detrazioni in quanto la loro Irpef è più bassa o pari a 0.

Il bonus partirà da luglio, dunque per quest’anno i lavoratori interessati riceveranno in totale 600 euro in più.