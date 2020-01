Bimbo morto nel pozzo a Malaga: nuovo dramma per i genitori

Per la famiglia Rossello la serenità sembra ancora lontana. Un nuovo dramma, infatti, ha sconvolto la vita dei genitori del piccolo Julen, il bimbo di due anni caduto in un pozzo il 13 gennaio dello scorso anno a Totalan, località vicino a Malaga (Spagna), e recuperato senza vita dai soccorritori più di 10 giorni dopo.

Ad un anno dalla scomparsa di Julien, i genitori hanno perso un altro figlio, quello che Victoria Garcia, sua madre, aveva scoperto di aspettare ad agosto. Vicky e suo marito lo avevano confermato con gioia ai media, sperando che questa nascita potesse alleviare il loro dolore. Ma pare che qualcosa sia andato storto e la gravidanza è stata interrotta.

La famiglia Rossello nel 2017 aveva perso già un altro bimbo, il loro primogenito, mancato all'età di 3 anni per un arresto cardiaco. Poi, nel 2019 ha dovuto vivere il dramma di Julien.

Per chiudere per sempre quella drammatica storia la famiglia aveva raggiunto un accordo con David Serrano, proprietario del terreno in cui era avvenuta la tragedia, accettando un risarcimento di poco meno di 180mila euro e la copertura delle spese per i soccorsi (pari a circa 663mila euro).

(Credits photo: newsbreak.com)