C'è un nuovo nuovo Grumpy Cat e sembra un peluche

Vi ricordate della gatta soprannominata “Grumpy Cat”? Era una gattina dagli occhi azzurri che aveva una caratteristica per la quale è diventata famosa: gli angoli del suo musetto erano rivolti verso il basso e le conferivano un’espressione sempre accigliata.

Proprio grazie al suo musetto sempre arrabbiato, la Grumpy Cat è diventata una vera star del web, protagonista ancora oggi, dopo settimane dalla sua morte, di tantissimi divertenti meme. Sui social, però, oggi un altro gatto sta spopolando per il suo aspetto davvero buffo.

C’è già chi lo ha definito come il nuovo Grumpy Cat: stiamo parlando di Meow Meow, una simpatica micia che vive a Taiwan e che assomiglia per l’aspetto e i colori del pelo alla gatta di cui abbiamo parlato poc’anzi. Rispetto a lei, però, questo felino ha delle differenze: gli occhi azzurri non sono semichiusi come quelli della gatta, bensì ben aperti e con le sopracciglia aggrottate che le conferiscono un’espressione sempre imbronciata; in alcune foto il suo sembra quasi uno sguardo di rimprovero. Inoltre, Meow Meow si è fatta notare anche per il suo pelo molto vaporoso e soffice che la fa sembrare un tenero peluche.

La proprietaria di Meow Meow ha raccontato che questa gatta è molto elegante e che con quell’espressione corrucciata sembra esprimere il suo disgusto per ogni cosa ma con estrema grazia e dignità; lo ha dimostrato persino quando si trovava dal veterinario per curare il suo ipertiroidismo. Le sue foto stanno già facendo il giro del web e di sicuro diventeranno la base di nuovi divertentissimi meme.