Jared Leto svela il suo numero di telefono: "Risponderò a tutti"

Chi non vorrebbe avere in rubrica il numero di telefono di Jared Leto. Ora, il sogno di moltissimi fan sta per diventare realtà, perché il famoso attore, nonché cantante, ha svelato a tutti il suo numero. Se volete contattarlo, non vi resta che prendere il telefono e chiamarlo. L'artista ha condiviso un video su Instagram, dove dice di sentire la mancanza dei suoi fan. Così ha scritto il suo numero di cellulare nella didascalia, esortando tutti a inviargli un messaggino.

"Ciao tutti, è il vostro vecchio amico Jared Leto. Ultimamente sto pensando a molte cose, soprattutto che mi mancate. Ci conosciamo da così tanto tempo e probabilmente dovrei darvi il mio numero di cellulare. È davvero tanto che non ci sentiamo, mi piacerebbe sentirvi. Mandatemi un messaggio e ditemi se vi manco. Come state? Vi risponderò. Il numero è 213.335.2223". Sarà veramente il numero dell'attore?

Visualizza questo post su Instagram Text me 213.335.2223 Un post condiviso da JARED LETO (@jaredleto) in data: 24 Gen 2020 alle ore 12:08 PST

Per molti si tratterebbe solo di una trovata pubblicitaria per promuovere la nuova pellicola di cui è protagonista, "Morbius". Nel dubbio, inviategli un messaggio di prova!